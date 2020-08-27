Один из руководителей "Муниципальной варты" Киева Сергей Бондарь разместил у себя в Инстаграм фото Беларуси времен нацистской оккупации. Он снабдил их комментариями "За европейскую Беларусь!" и "Если Беларусь - то только такая".

На фото видно, что коллаборационисты используют флаг, который сегодня взяла на вооружение белорусская оппозиция. То есть Бондарь таким образом поддержал нацисткую оккупацию республики и одновременно - нынешние акции против Александра Лукашенко.

На одном из фото заметно, как несут портрет Гитлера.

27-летний Бондарь возглавляет "Муниципальную варту" Голосеевского района. Он также член ультраправой организации С14 и состоял в "Свободе".

Бондарь известен своими ксенофобскими выпадами. Так в марте этого года он высказывался о ромах:

"Предубеждения насчет цыган логичны, закономерны, потому что законопослушных граждан среди них нет. Все они воруют, это их национальный менталитет, они от него не откажутся", - говорил он на одном из своих видео.

Также он делился у себя в Инстаграм видео человека, который в форме, похожей на нацистскую, "сжигает колорадов" из огнемета. Бондарь сопроводил ее хвалебным комментарием: "Хороший опрыскиватель против колорадов на свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую".

Также недавно Бондарь вступился за двух своих соратников, которые рисовали в Киеве расистские лозунги, на чем их поймал мэр Виталий Кличко.

"Страна" уже рассказывала, что из себя представляет "Муниципальная стража". Это организация, которая, с одной стороны, декларирует охрану общественного порядка. С другой - является сборищем ультраправых. При этом ее финансируют власти Киева.

Именно ее члены сожгли палатки ромов на Лысой горе в Киеве весной 2018 года. Было заведено уголовное дело, но по нему так никто и не понес ответственность. Подозреваемым был активист С14 и "страж" той же "Муниципальной варты" Сергей Мазур.

В марте киевская мэрия поручила "Варте" проверять документы у людей во время карантина - в частности, в общественном транспорте, куда одно время пускали только по спецпропускам.