В Украине, где число зараженных Covid-19 за минувшие сутки выросло на 1 974 человека, зафиксировано уже 112 059 случаев Covid-19. А во Львовской и Харьковской областях число количество новых пациентов вчера превысило 200 человек.

Об этом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздирава.

Так, в Украине из 112 059 пациентов с коронавирусом выздоровели уже 54 217 (+763 за сутки). Количество летальных случаев достигло 2 403 (+49).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 августа:

Винницкая область - 3736 (+59),

Волынская область - 5268 (+47),

Днепропетровская область - 2095 (+40),

Донецкая область - 1278 (+22),

Житомирская область - 2998 (+39),

Закарпатская область - 7225 (+82),

Запорожская область - 1454 (+15),

Ивано-Франковская область - 8485 (+164),

Кировоградская область - 780 (+9),

Киев - 12468 (+220),

Киевская область - 5305 (+94),

Львовская область - 13763 (+203),

Луганская область - 264 (+17),

Николаевская область - 1040 (+17),

Одесская область - 6537 (+185),

Полтавская область - 695 (+11),

Ровенская область - 8818 (+81),

Сумская область - 1302 (+33),

Тернопольская область - 5245 (+141),

Харьковская область - 8202 (+218),

Херсонская область - 363 (+17),

Хмельницкая область - 2102 (+40),

Черновицкая область - 9700 (+159),

Черкасская область - 1318 (+13),

Черниговская область - 1618 (+48).

Напомним, 26 августа Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до ноября.

Также мы писали о том, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом иностранцы не смогут попасть в Украину с 29 августа по 28 сентября.