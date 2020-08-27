Минздрав опубликовал статистику коронавируса в регионах Украины на 27 августа
В Украине, где число зараженных Covid-19 за минувшие сутки выросло на 1 974 человека, зафиксировано уже 112 059 случаев Covid-19. А во Львовской и Харьковской областях число количество новых пациентов вчера превысило 200 человек.
Об этом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздирава.
Так, в Украине из 112 059 пациентов с коронавирусом выздоровели уже 54 217 (+763 за сутки). Количество летальных случаев достигло 2 403 (+49).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 27 августа:
Винницкая область - 3736 (+59),
Волынская область - 5268 (+47),
Днепропетровская область - 2095 (+40),
Донецкая область - 1278 (+22),
Житомирская область - 2998 (+39),
Закарпатская область - 7225 (+82),
Запорожская область - 1454 (+15),
Ивано-Франковская область - 8485 (+164),
Кировоградская область - 780 (+9),
Киев - 12468 (+220),
Киевская область - 5305 (+94),
Львовская область - 13763 (+203),
Луганская область - 264 (+17),
Николаевская область - 1040 (+17),
Одесская область - 6537 (+185),
Полтавская область - 695 (+11),
Ровенская область - 8818 (+81),
Сумская область - 1302 (+33),
Тернопольская область - 5245 (+141),
Харьковская область - 8202 (+218),
Херсонская область - 363 (+17),
Хмельницкая область - 2102 (+40),
Черновицкая область - 9700 (+159),
Черкасская область - 1318 (+13),
Черниговская область - 1618 (+48).
Напомним, 26 августа Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до ноября.
Также мы писали о том, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом иностранцы не смогут попасть в Украину с 29 августа по 28 сентября.