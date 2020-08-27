Вечером в среду, 26 августа, в Киеве неизвестные схватили мужчину и затолкали его в автомобиль. Полицейские объявили план "Перехват".

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Так, похищение произошло на улице Голосеевской. Момент похищения сняли на видео жители ближайшего дома. На кадрах видно, как группа людей силой затягивает потерпевшего в машину, тот сопротивляется и зовет на помощь.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Volkswagen с номерными знаками BI5144AP. Правоохранители объявили в столице план "Перехват", а возможных очевидцев просят звонить на спецлинию 102.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на случившееся. Некоторые пишут, что это похищение было подстроено. "Ребят, скорее всего это пранк/день рождения (было уже такое недавно)/соц эксперимент. Если бы реально хотели украсть - хлороформ, мешок на голову и в бус. Явно не под парадным с фонарями и кучей людей. Видно же, что подстроено", - пишет одна из читательниц.

На что некоторые написали, что не очень верится, что на такое можно пойти сознательно. "Похоже на правду, но утром посмотрим... Но украсть человека с такими воплями, оглядываясь на то, что в 100 метрах отдел РУВД, не думаю, что кто-то пошёл на такое заведомо", - комментируют в сети.

Ранее мы писали, как в Днепре девятилетний мальчик на квадроцикле сбил велосипедиста годом младше и скрылся.

Также сообщали, как в Днепре злоумышленник с пистолетом отобрал у пассажира автомобиля Toyota четыре миллиона гривен. Ограбление произошло сегодня около 10:00 в самом центре города.