Сегодня, 30 августа, Александр Лукашенко отмечает день рождения. Ему исполнилось 66 лет. "Страна" рассказывает биографию политика, данные о его личной жизни и публикует архивные фото.

Лукашенко родился в поселке Копысь Витебской области. Его мать Екатерина работала дояркой на ферме, скончалась в возрасте 91 года в 2015 году. Сына она воспитывала без отца. У президента Беларуси есть украинские корни. Его дед Трофим Иванович был уроженцем Глуховского уезда (сейчас одноименный район в Сумской области).

Александр Лукашенко получил два высших образования. Первое - по специальности "преподаватель истории и обществоведения", второе на заочной форме - "экономист-организатор сельского производства". Два года служил армии - в погранвойсках КГБ СССР, там он был инструктором политотдела.

Александр Лукашенко в молодости в годы службы. Архивное фото

Работал секретарем в колхоза, а вскоре и сам стал директором совхоза. Был членом КПСС. Политиком он стал в 1990 году - был избран народным депутатом Верховного Совета республики.

Пост главы Беларуси он впервые занял в 1994 году, а затем переизбирался в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 году.

Церемония инаугурации Лукашенко. Фото: Спутник

В этом году волнения в республике копились еще до выборов, поскольку соперники Лукашенко были или не допущены к ним, или арестованы, или под давлением покинули Беларусь.

По данным ЦИК, на выборах-2020 Лукашенко набрал 80% голосов. Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и других городах начались акции протесты. Часть белорусов считает, что имела место подтасовка голосов и в реальности победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская (у нее официально 10% голосов).

Александр Лукашенко в браке с 1975 года. По некоторым данным, с женой Галиной они не разведены, но живут отдельно. Женщина родила ему двоих сыновей - Виктора в 1975 году и Дмитрия 1980 году.

Третий сын - Николай - якобы в 2004 году рожден от бывшего личного врача президента Ирины Абельской. Кстати, у Коли день рождения завтра - 31 августа, он отметит свое 16-летие.

Свадьба Лукашенко с Галиной в 1975 году. Архивное фото

Все сыновья Лукашенко. Справа налево: Виктор, Николай, Дмитрий. Фото: Пресс-служба

Ирина Абельская и Коля Лукашенко. Коллаж

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