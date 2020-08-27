Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и новый глава МИД Польши Збигнев Рау 26 августа провели первый телефонный разговор. В ходе беседы Кулеба пригласил коллегу в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также Дмитрий Кулеба поздравил польского коллегу с назначением на должность. Со своей стороны Рау выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве ради успешного развития украино-польских отношений.

"Збигнев Рау подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из первых его телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами", - сообщают в МИД.

В ходе разговора министры подтвердили важность сотрудничества Украины, Польши и Литвы в рамках "Люблинского треугольника" и его укрепление в качестве важного регионального формата взаимодействия.

Напомним, "Страна" писала о том, для чего Польша, Литва и Украина создают "Люблинский треугольник".

Также мы сообщали, что Беларусь позвали почетным гостем на встречу "Люблинского треугольника" в Киеве.