Общественный совет при Госкомтелерадио Украины поддержал совместное обращение Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), Украинской ассоциации медиабизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей Украины к народным депутатам, председателям парламентских фракций и руководству Верховной Рады о рисках законопроекта "О медиа".

Об этом пишет глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, в четверг 27 августа.

Так, авторы обращения отмечают необходимость пересмотра трех важных положений резонансного законопроекта №2693-д "О медиа" до вынесения на голосование, которое планируется в сентябре.

В частности, предлагается ограничить сферу действия закона только аудиовизуальными медиа, чтобы Нацсовет не был регулятором для печатных и онлайн СМИ, убрать механизм финансирования аудиовизуальных медиа общин из местных бюджетов. Вместо этого ввести единый для всех механизм проведения прозрачных конкурсов в общинах на отбор и финансирование медиа общины - без дискриминации одних типов медиа перед другими.

Также важно изменить принцип формирования состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, убрав возможность политической ангажированности этого регулятора. И ввести персональную ответственность членов Нацсовета за ложные, ошибочные решения и за вред, причиненный медиа на основании ошибочного решения Нацсовета.

Так, соответствующее обращение поддержали 10 членов Общественного совета.

Председатель НСЖУ отметил, что действующая редакция законопроекта содержит угрозы свободе слова, наделяет чрезвычайными полномочиями Нацсовет, усиливает государственную медиарегуляцию на фоне политической зависимости Нацсовета. Особенно этот Закон влияет на работу печатных СМИ, создавая им дополнительные проблемы.

"В НСЖУ поступают десятки обращений журналистов, редакций СМИ и общественных организаций с предостережениями к законопроекту "О медиа". Консолидированное предложение к власти - выполнение международных обязательств Украины в части имплементации специальной Директивы ЕС, касающейся аудиовизуальных медиа и совершенствования регулирования телевидения и радио. В то же время, власти не должны без надлежащего привлечения практиков от печатных и онлайн СМИ резко менять профильное законодательство", - пишет Томиленко.

Глава Союза журналистов выражает надежду, что призыв Общественного Совета будет толчком к надлежащим дискуссиям народных депутатов при принятии решения о судьбе законопроекта.

"Наши коллеги из национальных и региональных СМИ ждут от Общественного Совета Госкомтелерадио однозначной защиты не инициатив власти, а защиты прав журналистов и работников медиа", - добавил он.

Также в НСЖУ обращают внимание политиков, на обращение против нынешней редакции законопроекта "О медиа". Его подписали более 200 известных журналистов из национальных и региональных СМИ. Среди них - Олеся Бацман (Gordon.ua), Орест Сохар ( "Обозреватель"), Соня Кошкина (Lb.ua), Павел Елизаров (Савик Шустер Студия), Денис Иванеско ( "Украинские новости"), Виктор Шлинчак (Glavcom.ua ), Александр Швец ( "Факты и комментарии"), Андрей Павловский (телеграмм канал PavlovskyNews), Наталья Влащенко, Дмитрий Гордон, Макс Назаров, Владимир Полуев, Сергей Лямец, Михаил Чаплыга, Юрий Романенко, Юлия Лымарь, Наталья Балюк (газета "высокий Замок").

Напомним, ранее журналисты призвали Верховную Раду отклонить скандальный законопроект "О медиа". Они призвали не делать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания мега-регулятором всех украинских СМИ.

Также мы писали, что журналисты и редактора в Кировоградской области открыто обратились к народному депутату и одному из инициаторов законопроекта "О медиа" Никите Потураеву с требованием пересмотреть этот документ.