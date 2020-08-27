Стала известна зарплата генпрокурора Украины. Фото: Facebook/ /irina.venediktova

Заработная плата генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой за июль составила 47 230 гривен, тогда как ее оклад - 69 681 гривна. 

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора на информационный запрос, в четверг, 27 августа.

Так, оклад генпрокурора составил 69 681 гривну. А размер зарплаты указан, с учетом всех надбавок и премий. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией Covid-19, Венедиктовой насчитали 47 230 гривен.

В ответе не указано, какую сумму в итоге, после удержания налогов и сборов, получила генпрокурор.

Зарплата Венедиктовой за июль составила 47,2 тыс грн. Скриншот: "Украинские новости"

Зарплата Венедиктовой за июль составила 47,2 тыс грн. Скриншот: "Украинские новости"

Ранее мы писали, что заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова уже третий месяц растет - за июнь ему насчитали 93 567 гривен.

Также сообщали, сколько получал в мае председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и его заместители.

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