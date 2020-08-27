Российского оппозиционера Алексея Навального, который до сих остается в искусственной коме, а его состояние оценивается как "серьезное", могли отравить тем же ядовитым веществом, что болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году.

Об этом сообщает немецкое издания Der Spiegel.

Так, журналисты из группы Bellingcat и выше упомянутого еженедельника пришли к такому выводу исходя из своего внутреннего расследования.

"Тот факт, что немецкие врачи связались со своими болгарскими коллегами по делу Навального, столь же понятен, сколь и взрывоопасен. Очевидно, они считают возможным использование таких же или очень похожих веществ. Согласно первому заявлению Charitе (клиники, которая занимается лечением Навального), политик подвергся воздействию активного ингредиента из группы ингибиторов холинэстеразы, в которую входят органофосфаты, а также другие вещества", - говорится в материале.

В исследовании причин отправления Навального Spiegel и Bellingcat проводят параллель со случаем отправления болгарского производителя оружия Емельяна Гебрева в апреле 2015 года.

Гебрев был госпитализирован 24 апреля 2015 года, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время стало плохо его сыну и одному из топ-менеджеров компании Гебрева. Всех их госпитализировали с признаками тяжелого отравления. Впоследствии специалисты лаборатории в Хельсинки, специализирующейся на изучении химического оружия, обнаружили в организме Гебрева следы двух органофосфатов (пестицидов).

На основании этого был сделан вывод, что Емельяна Гебрева пытались отравить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичка" - яда, который, по мнению британских следователей, был задействован сотрудниками российского Главного управления Генерального штаба (спецслужба, ранее известная как ГРУ - Ред.) при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года.

Болгарин Гебрев был выписан из больницы примерно через месяц после отравления. Однако месяц спустя его снова пришлось госпитализировать с симптомами отравления.

Когда Гебрев услышал об отравлении Скрипалей в Великобритании, он увидел поразительное сходство со своим делом и снова обратился в прокуратуру. Как выяснилось, один из сотрудников ГРУ, подозреваемых в деле отравления Скрипалей, прибыл в Болгарию незадолго до нападения на Гебрева.

Три года спустя после отравления Гебрева, Скрипаль и его дочь потеряли сознание в парке в Солсбери, Великобритания. В данном случае следователям удалось установить точное вещество: эти двое были отравлены чрезвычайно опасным химическим оружием Новичок, так называемым органофосфатом.

Согласно информации Spiegel и Bellingcat, теперь специалисты предполагают, что Алексей Навальный подвергся воздействию вещества из этого семейства органофосфатов. К ним относятся инсектициды, такие как E605, но также нервные токсины, такие как зарин и еще более сильнодействующий препарат "Новичок", разработанный в российских лабораториях. Классическим лечением является введение атропина.

Напомним, согласно информации, поступившей из клиники "Шарите", Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В нее входят как органофосфаты, так и другие субстанции.

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