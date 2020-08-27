В Украине, по состоянию на утро четверга, 27 августа, за сутки зафиксировано 1 974 новых случая заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 112 059 человек. Вчера, 26 августа, в Украине было зафиксировано 110 085 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 2 403 пациента с этим диагнозом (+ 49 за сутки). Выздоровели уже 53 454 жителя страны. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 56 202 человека (+ 1 925 за сутки).

Напомним, в материале "Она сильная, оклемается" мы выяснили, что известно о коронавирусе у Юлии Тимошенко.

Так же добавим, что Китай разрешил испытать на людях вакцину из насекомых.

Кроме этого, мы сообщали, что США ввели санкции против российских НИИ, в том числе причастного к созданию вакцины от коронавируса.