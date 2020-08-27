В Сирии произошел опасный инцидент с участием российских и американских военных. Здесь, в провинции Хасака во время марша колонны военной техники, в военный внедорожник США врезался российский броневик. Несколько американских военнослужащих получили травмы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированных американских военных в Пентагоне.

Источники утверждают, что российские военные преднамеренно пошли на столкновение. По некоторым данным, травмированы до четырех военных США. При этом ни одна из сторон не применила оружие.

Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет.

"Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", - уверяют источники.

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