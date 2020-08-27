На футбольном поединке Кубка Украины между командами "Кривбасс" и "Черкащина" в Кривом Роге, куда президент Владимир Зеленский опоздал почти на час, некоторые фаны хозяев поля встретили его не слишком приветливо.

Об этом пишет Football.ua

Так, вчерашний матч проходил со зрителями на трибунах. На игре разрешили присутствовать максимум 25% болельщиков от вместимости стадиона. Некоторые фанаты, которые пришли на матч, принесли с собой баннер с обращением к президенту. Во время поединка на третьей минуте его развернули и все смогли прочесть: "Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс". На двенадцатой минуте банера уже не было.

Отметим, матч закончился победой возрожденного "Кривбасса" со счетом 4:2.

Напомним, вчера, 26 августа, начало поединка с Кривбассом задержалось на 52 минут из-за опоздания Зеленского и сопровождающих его лиц. Дождавшись президента, игра началась около 18.00. Зеленский своим символическим ударом по мячу открыл новый футбольный сезон для "Кривбасса".

После чего президент объяснил, почему опоздал. Причиной стал срочный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.