В США продолжает появляться все новая и новая информация о якобы сговоре действующего президента Трампа с Кремлем во время минувших президентских выборов-2016.

Бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл заявил, что никакого сговора и вмешательства не было, а была провокация со стороны Демократической партии.

Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

Ричард Гренелл утверждает, что видел полностью все подготовленное демократами дело.

"И от того, что я увидел, мне просто стало плохо", - уверяет Гренелл.

По его словам, администрация Барака Обамы при участии Джозефа Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих представителей спецслужб, которые выступали против и засекретили все, что могло подорвать это дело.

Ранее "Страна" сообщала, что рейтинг одобрения Трампа за последние две недели повысился в шести колеблющихся штатах.