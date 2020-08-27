В Верхушке Евросоюза произошла громкая отставка, вызванная пандемией коронавируса. Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган добровольно решил оставить свой пост, так как достоянием общественности стал факт нарушения им карантинных правил.

Об этом передает DW.

Скандал разгорелся после того как в Ирландии Фил Хоган 19 августа принял участие в обеде общества любителей гольфа, проходившем в одном из отелей, причем на этом мероприятии присутствовали более 80 гостей. Это гораздо больше, чем позволяют действующие в стране ограничения.

После этого правительство Ирландии обвинило еврокомиссара в том, что он явно нарушил правила, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Ограничительные меры, действующие в Ирландии с 18 августа, разрешают собираться в закрытых помещениях группам численностью не более шести человек.

Через неделю после злополучного обеда, 26 августа, Фил Хоган в Брюсселе и сообщил о своей отставке.

Из-за связанного с тем же обедом скандала, который получил в ирландских СМИ название "гольфгейт", свой пост уже покинул министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири, тоже принимавший участие в мероприятии.

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