В Новой Зеландии завершился громкий судебный процесс над австралийцем Брентоном Таррантом, который в марте 2019 года устроил бойню в новозеландском городке Крайстчерч. Напомним, что тогда погиб 51 человек.

Массовый убийца приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Об этом передает газета New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.

Это первый случай в истории Новой Зеландии, когда заключенного приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Добавим, что 15 марта 2019 года Таррант совершил нападение на две мечети и при этом снимал расправу на видео, ведя прямую трансляцию в соцсетях. В результате атаки погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Брентон Таррант в суде признал себя виновным в совершении теракта.

Ранее "Страна" сообщала, что после этого расстрела мечетей в Новой Зеландии почти полностью запретили владение оружием.