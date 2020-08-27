Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Кривой Рог не только провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, но и встретился с его замом Стивеном Биганом.

На этой встрече Владимир Зеленский поднял вопрос двустороннего сотрудничества Украины и США, в частности по финансовой и военной поддержке нашего государства. Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и напомнил, что Украина имеет двухпартийную поддержку в США.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский подробно проинформировал о состоянии переговоров об окончании войны на Донбассе и продвижения к миру в Минском и Нормандском форматах. Заместитель госсекретаря США назвал большим достижением сохранения всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня.

Также стороны обсудили стратегию действий государств в условиях пандемии. Владимир Зеленский отметил, что странам необходимо сотрудничать, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и восстановить работу всех отраслей экономики.

Говоря о международной политике, Стивен Биган очень высоко оценил позицию Украины относительно невмешательства в американские выборы.

Дополнительно стороны обсудили события в Беларуси, согласившись, что ситуация требует стабилизации и мирного урегулирования.

Кроме того, Владимир Зеленский и заместитель Государственного секретаря США посетили ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Предприятие является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине. Оно специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.

Ранее "Страна" сообщала, что после визита в Москву замгоссекретаря США Биган прибыл в Киев.