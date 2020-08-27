Власти США ввели новые антироссийские санкции. Они касаются двух российских научно-исследовательских институтов Минобороны, в том числе 48-го ЦНИИ, где проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность и защитную эффективность.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство торговли США.

В Америке российские НИИ обвинили в работе над химическим и биологическим оружием.



Внесение организаций в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.

В России уже отреагировали на эту новость. Так, сенатор Олег Морозов, заявил, что на такой шаг Вашингтон пошел из-за успехов Москвы в разработке вакцины.



"Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой - голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины", - сказал он.

Сенатор Константин Косачев тоже полагает, что американские ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона конкурировать на равных.

"Практически все без исключения санкции являются инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий. В этом смысле они явно нарушают и общепринятые нормы международного права, и обязательства США перед ВТО", - отметил политик.

Как ранее писала "Страна", из-за санкций США могут заморозить строительство "Северного потока-2".

Мы также рассказывали, что не все в Америке поддерживают жесткую санкционную политику против РФ.