На полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках форума "Армия-2020" военные показали боевые возможности российских средств противовоздушной обороны (ПВО). При отражении ударов условного противника был применен полученный в Сирии опыт.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника зенитных ракетных войск ВКС, генерал-майора Серея Бабакова.

На полигоне были продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны. Группировка ПВО отразила ракетно-авиационные удары вероятного противника, сымитированные разными типами воздушных мишеней.

"Обстановка была создана сложная, плотность удара и замысел удара реализованы. Всего была применена 21 цель на всех высотах, цель имитировали беспилотные летательные аппараты-разведчики, ударные беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, баллистические ракеты. Необычные условия заключались в том, что построение ударов воздушного противника соответствуют нашему опыту в Сирийской Арабской Республике. Мы отработали отражения действий ударных беспилотников, которые могут применяться еще до начала основного удара, сейчас это распространено", - сказал Бабаков.



Основу группировки ПВО составили зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор", "Панцирь-С", боевая машина "Тайфун-ПВО".

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