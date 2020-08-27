На всех муниципальных пляжах Киева купаться или запрещено, или не рекомендуется.

Красные и желтые флаги в зонах отдыха возле воды обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды, сообщает КП "Плесо".

Желтый флаг (купаться не рекомендуется) установлен всего на двух пляжах "Венеция" и "Золотой".

По состоянию на 25 августа статусы муниципальных пляжей Киева красные флаги (не купаться) установлены на пляжах:

"Веселка"

"Детский"

"Молодежный"

"Предместная Слободка"

"Райдуга"

"Тельбин"

"Центральный"

"Чорторий"

"Троещина"

"Галерный"

"Вербный"

"Пуща-Водица"

Красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

Ранее Минздрав объяснил украинцам, как правильно отдыхать на пляже во время пандемии коронавируса.

Также мы писали, что только за 11 дней августа на водоемах Украины погибли 77 человек.