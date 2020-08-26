Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы, который совершил ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"26 августа 2020 г. майору медицинской службы, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии, Шевченковским районным судом Киева избрана мера пресечения", - сказано в сообщении.

Как отмечается, виновника ДТП задержали непосредственно после наезда на основании ст. 208 УПК Украины. На месте происшествия работала группа военных прокуроров Киевского гарнизона и следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - отметили в военной прокуратуре.

Напомним, что после того, как пьяный майор совершил наезд на трех курсанток, двоим в больнице пришлось ампутировать по одной ноге.

Напомним, ДТП произошло прямо на территории военного колледжа, когда девушки пришли получать форму.