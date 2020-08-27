Индийский подросток Файзан Ахмад Наджара с лишним большим пальцем на каждой руке, живущий в регионе Кашмир, не испытывает неудобств из-за своего генетического отклонения.

Наоборот, он хвалится тем, что лишний палец помогает ему играть в крикет и видеоигры, а также быстро лазать по деревьям.

О ребенке с 12 пальцами рассказало издание Daily Mail.

Сейчас Файзану 12 лет. Когда ему было два года, врачи предлагали родителям ампутировать лишние большие пальцы, однако те отказались.

"Мы посоветовались об этом со святым, и он сказал, что после операции наш сын может потерять зрение", - объяснила свой поступок мать подростка.

Наджар заверяет, что не стыдится своей полидактилии и надеется, что она не помешает ему добиться успехов в жизни.

"Я хочу стать врачом. Буду лечить пациентов, которые родились с такими отклонениями, чтобы никто их не дразнил и не травил. К счастью, мне самому редко приходилось сталкиваться с подобным отношением, потому что я живу в деревне", - сказал рассудительный мальчик.

Полидактилия - одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. У людей она встречается примерно на каждые 1 500 младенцев. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани.

Ранее "Страна" писала о рождении в Китае ребенка с 31 пальцем на руках и ногах.

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