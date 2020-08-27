День независимости: ветераны против Порошенко

День независимости вместо объединяющего праздника стал "днем розбрату". Спустя три дня после него страсти вокруг воскресных мероприятий не только не утихли, но и начали накаляться с новой силой.

"Порохоботы" вчера в "Фейсбуке" запустили рекламу о "Дне позора Зеленского" с видео, где еще раз обсасывается недовольство "патриотической общественности" праздничным концертом с участием Верки Сердючки и песнями "Шлепки" и "Не пара". Но это была лишь не слишком удачная попытка перебить другой скандал – между Петром Порошенко и его партией, с одной стороны, и "Движением ветеранов Украины" с другой.

Наметки этого скандала были видны еще до Дня независимости – когда близкие к "Евросолидарности" СМИ объявили, что колонну атошников возглавят нардеп от этой партии Забродский и бывший лидер "Правого сектора" Ярош. Уже тогда "Движение ветеранов" заявило, что колонну никто возглавлять не может, поскольку она не является организованной.

Соответственно, ее не мог возглавлять и Порошенко. Однако по итогу появились фото, на которых экс-президент с женой и Александром Турчиновым идут впереди одной из колонн марша.

Больше того, новость партийного сайта гласила, что "пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной прошли во главе колонны ветеранов войны".

А напоследок еще и появилась информация, что подобное этим фотографиям видео может быть использовано для рекламных роликов "Солидарности" на выборах.

У "Движения ветеранов" и ряда радикальных организаций, участвовавших в марше, но не считающих себя массовкой Порошенко, подобная "интерпретация" вызвала возмущение. И к концу вчерашнего дня скандал продолжал нарастать, что вынудило "порохоботов" выступить в защиту заказчика и проплачивать "антизеленскую" рекламу о Дне независимости.

Впрочем, и контркампания "порохоботов" лишь усилила ощущение от того, что праздник не объединил страну, а лишь расколол ее на новые "фракции".

Черновцы: карантинная война властей

Правительство тем временем приняло решение о продлении карантина до начала ноября и – одновременно – о его усилении. Как и предлагал президент, по всей стране будет запрещена работа ночных клубов. А вот вторая часть предложения Владимира Зеленского – запретить концерты – была интерпретирована несколько странно: концерты запретили, но за исключением тех, что "организованы специальными компаниями, для которых концертная деятельность является профильной".

То есть, по сути, запрещены только "любительские" концерты, а вот мероприятия, проводимые профессиональными концертными организациями, проводиться будут. Хотя на самом деле они точно так же опасны, как и ночные клубы, – особенно в тех случаях, когда на концерте есть фан-зона.

Еще один, ранее не анонсировавшийся, запрет касается иностранцев. Им въезд в Украину на месяц закрыт – за исключением тех, кто работает и живет здесь, а также белорусов, которые выезжают из-за событий в стране. Так что в убытке от карантина будут не только ночные клубы, но и все, кто связан с туризмом, особенно в Киеве и Львове.

Тем временем, в эпицентре карантинной войны снова оказались Черновцы. Как мы уже сообщали, город попал в красную зону, и с понедельника там ввели максимально жесткие ограничения. Однако уже во вторник местная власть почти все запреты отменила – и на транспорт, и на общепит, и на спортзалы.

И вот вчера центральная власть все-таки решила показать, кто в доме главный: по линии обладминистрации был спущен приказ, по которому полиция остановила движение общественного транспорта. Насчет общепита и спортзалов пока информации нет, но вполне вероятно, что, сказав "а", центральная власть скажет и "б".

Собственно, правительству некуда деваться: если на примере Черновцов оно не покажет, что распоряжения по красной зоне должны выполняться, то на всем карантине можно будет поставить крест. Со всеми вытекающими последствиями.

"Реформы для людей": 60 км за субсидией

Еще одно вчерашнее решение правительства – создать Национальную сервисную службу, которая возьмет на себя все вопросы выделения соцпомощи и начисления субсидий. Правительство считает, что такая реформа необходима в рамках реформы децентрализации, которая, в свою очередь, направлена на облегчение доступа жителей регионов к власти и предоставляемым ею услугам.

Но это в теории. На практике все получается так, как было с созданием территориальных общин, которые сначала объединялись добровольно, как им нравится, а потом их перекроили насильно. С социальными услугами ситуация получается не лучше.

Уже объявлено, что в сентябре будет создан центральный офис НСС, после этого – 25 территориальных органов (по одному на область), а потом (внимание!) – 120 региональных офисов.

Что означает цифра "120"? Она приблизительно соответствует числу новых районов, которые создаются согласно принятой недавно админреформе. Поскольку число районов постоянно менялось и в итоге достигло 136, то, скорее всего, число региональных офисов увеличат до этой же цифры. Но такая правка сути не меняет.

Суть в том, что жители 356 городов, потерявших районный статус, в результате реформы соцуслуг потеряют возможность оформить в своем городе социальную помощь или субсидию.

Все разговоры о том, что подобный сервис опустят на уровень ОТО, оказались "липой": уже ясно, что основная цель реформы – сократить количество соцработников и затрат на них. А то, что сотням тысяч человек придется вместо часа тратить 6-8 часов на оформление субсидии, власть не волнует.

Наоборот, она еще и рада будет – ведь какая-то часть граждан просто не захочет ехать за субсидией за 60 километров.

Финансирование НОТУ: есть ли в бюджете лишние 2 миллиарда

Национальное общественное телевидение Украины вчера опубликовало свой финансовый план на следующий год. Заседание его наблюдательного совета постановило запросить на финансирование "первой кнопки" более 2 млрд гривен. При этом предполагается, что собственные доходы НОТУ за 2021 год составят… менее 73 млн гривен.

В Украине нет ни одного телеканала, стоящего своим владельцам 2 миллиарда в год. "Интер", "Плюсы" или "Украина" стоят дорого и работают в убыток, но все же их доходы не столь мизерны и постепенно приближаются к расходам. И если бы любой из этих каналов обходился собственникам в 2 миллиарда чистого убытка, он давно был бы закрыт несмотря на любые политические соображения.

И в этом свете снова становится актуальным вопрос, который был поднят в петиции на сайте президента, – о закрытии НОТУ. Собственником и спонсором "первой кнопки" является весь украинский народ, который оплачивает расходы на телеканал из госбюджета. И вполне логично, что люди ставят вопрос о рациональности расходования двух миллиардов, которые могут быть потрачены на что-то более полезное.

Конечно, авторам петиции могут возразить, что "UA:Перший" выполняет общественную функцию.

Но вряд ли кто-то сможет сказать, какую именно общественную функцию этот телеканал выполняет. Особенно с учетом того, что он находится на 27-м месте в рейтинге. И говорят о нем в последнее время лишь из-за скандалов вроде запрета на участие в нацотборе детского "Евровидения" певца-сироты Максима Ткачука.

И потому Зеленскому стоит серьезно отнестись к петиции, которая на первый взгляд выглядит эпатажно.

"Отравление Навального": все идет по жесткому сценарию

На международной арене медленно разгорается скандал, который угрожает привести к самой сильной эскалации в отношениях России и Запада с 2014 года. И это связано не с Белоруссией, где все говорят о невмешательстве, но все вмешиваются (включая Украину), а с историей под названием "Отравление Навального".

На самом деле, еще никто не знает, нужно ли писать слово "отравление" в кавычках или без. Но вчера появились две новости, из которых стало ясно, в каком направлении все будет двигаться.

Одна новость – это заявление замгоссекретаря США Стивена Бигана на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По сути, это даже не заявление, а угроза: "В случае подтверждения версии о его (Навального) отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

А вторая новость – это сообщение немецких СМИ о том, что Навальный с почти стопроцентной вероятностью был отравлен. При этом допускается, что могут быть другие версии (использование яда в малых дозах при лечении), однако им уделяется так мало внимания, что становится очевидно: общественное мнение подводят к мысли о том, что отравление все-таки было.

А в ситуации, когда общественное мнение уже сформировано, реальные выводы (которые могут появиться лишь спустя месяцы или годы) уже не важны.

И потому с большой долей уверенности можно предсказать, что в ближайшие недели или даже дни официальные власти западных стран заявят об отравлении российского оппозиционера как о факте, а потом на основе собственных заявлений начнут принимать решения о новых санкциях. И все это может отразиться как на белорусской ситуации, так и на донбасской. Последняя, к слову, уже буксует - недавно стало известно о отмене встречи советников глав стран Нормандской четверки, которая должна была обсудить встречу лидеров стран.