С 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября будут действовать временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"Внимание: временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября", - сказано в сообщении.

Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.

В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныцю" возглавил бывший заместитель Саакашвили.

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