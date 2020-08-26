Студентам Украины ограничат покупку железнодорожных билетов онлайн
С 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября будут действовать временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
"Внимание: временные ограничения при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября", - сказано в сообщении.
Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.
В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах.
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