Китай запустил в Южно-Китайском море баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21. Это было сделано 26 августа - на следующий день после вторжения американского самолета-разведчика в зону учений армии КНР.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Самолет-разведчик Lockheed U-2 без разрешения вошел в запретную для полетов зону в заливе Бохайвань Желтого моря. Это произошло во время китайских военно-морских учений, на которых отрабатывалась боевая стрельба у северного побережья залива.

В ответ Китай выпустил ракету DF-26B в северо-западной провинции Цинхай и еще одну, DF-21D, в провинции Чжэцзян на востоке страны. Цели ракет, которые неофициально называют "убийцами авианосцев", были расположены в Южно-Китайском море. Источник в вооруженных силах КНР отметил, что это наглядный ответ Пекина на потенциальные риски, связанные со все более частыми заходами американских военных самолетов и военных судов в упомянутое море.

Ракета двойного назначения DF-26 - это тип оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности, подписанным США и Советским Союзом в конце холодной войны. Когда в прошлом году США вышли из договора, они в качестве оправдания сослались на развертывание такого оружия Китаем. DF-26 имеет дальность действия 4000 км и может использоваться для ядерных или обычных ударов по наземным и военно-морским целям.

Американские самолеты постоянно кружат и у границ РФ. Например, 15 августа российский истребитель перехватил над Черным морем судно-разведчик США.

А незадолго до этого три дежурных истребителя России перехватили американский бомбардировщик над Охотским морем.