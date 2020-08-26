С 1 сентября в Египет перестанут пускать туристов, в том числе из Украины, без негативного ПЦР-теста на коронавирус. В правительстве арабской республики уточнили, как должен быть оформлен документ о сдаче теста.

Разъяснение опубликовало в Фейсбук посольство Украины в Египте, ссылаясь на решение правительства республики и письмо профилактического сектора Министерства здравоохранения и народонаселения АРЕ.

В письме сказано, что все без исключения граждане старше 6 лет, включая граждан Египта, которые будут пересекать египетскую границу, с 1 сентября обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста. Тест нужно делать не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

Сертификат должен:

содержать точную дату и время сдачи теста;

быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;

содержать печать лаборатории;

не иметь никаких исправлений, подтертых мест или поправок;

содержать информацию о проведенном виде теста;

содержать указание о том, что было проведено тестирование типа RT-PCR.

Члены экипажей морских и воздушных судов, прибывающих в АРЕ, не освобождаются от соблюдения указанных требований. Проведение ПЦР-тестов (на борту судна или после схода на берег) для этой категории лиц должно согласовываться агентской компанией по обслуживанию судов с Минздравом Египта. При этом список членов экипажа судов с указанием их фамилий, имен и гражданства должен быть представлен агентской компании в Минздрав АРЕ не позднее, чем за 48 часов до запланированного прибытия судна.

Гражданам без сертификата не разрешат пересекать границу АРЕ.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцам, которые въезжают в Словению, теперь нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.

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