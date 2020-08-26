НБУ обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, не пользующихся статусом уполномоченного.

Как информирует пресс-служба НБУ, измененные тарифы утверждены постановлением правления Нацбанка от 19 августа 2020 года №120 "О внесении изменений в Тарифы на услуги (операции), предоставляемые (осуществляемые) Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания", которое вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

В соответствии с принятым правлением НБУ решением предусмотрено внесение следующих изменений:

- отменено разграничение платы по номиналам банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных - 0,4 % от суммы выданных наличных;

- повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их касс в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3 % до 0,5 % от суммы выданных банкнот;

- установлен тариф за сдачу излишков наличных, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25 % от суммы сданных наличных.

Изменение тарифов будет стимулировать банки Украины самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличных и будет способствовать расширению безналичных форм расчетов, отмечают в НБУ.

В то же время регулятор оставил без изменений льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий, социального пособия и субсидий через предприятия связи Украины и выплатами наличных бюджетным учреждениям и организациям, переведенным на обслуживание в Государственную казначейскую службу.

Изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться Нацбанком безоплатно на новые денежные знаки без ограничений относительно сумм и сроков такой замены в соответствии с требованиями Закона "О Национальном банке Украины".

Тарифы за кассовое обслуживание являются тарифами НБУ исключительно для банков и инкассаторских компаний. Банки обеспечивают своих клиентов наличными на договорных условиях.

В НБУ напомнили, что с 2016 года в Украине началась реализация Концепции организации наличного обращения, которая предусматривает переход от частично контролируемой модели, существовавшей в Украине, на делегированную модель организации наличного обращения.

Суть делегированной модели организации наличного обращения заключается в том, что НБУ передает запасы наличных Национального банка на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными регионов, на которые приходится большинство операций по получению наличных от регулятора.

Ранее "Страна" рассказывала, что НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.

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