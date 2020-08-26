В рамках исполнительного производства частный исполнитель неоднократно пытался получить доступ в квартиру, однако, определением суда ему было отказано в принудительном доступе в квартиру. Однако 14 января 2020 года частный исполнитель вынес постановление об описании и аресте квартиры и описал ее при закрытых дверях.

Об этом информирует Юрлига.

Как отмечает заявитель, описание квартиры было проведено при закрытых дверях по технической документации в связи с непредоставлением доступа в квартиру. Заявитель не согласен с постановлением и считает, что оно было составлено с нарушением положений ст. 56 Закона Украины "Об исполнительном производстве" так как отсутствуют обязательные характеристики имущества, которое описывается, а именно: назначение комнат (помещений) и материал стен, а также в соответствии с положениями ч. 2 ст. 22 Закона Украины "Об исполнительном производстве" не присутствовали понятые при описании квартиры. Кроме того, отсутствует надлежащее извещение должника о проведении описи и ареста имущества.

Местный суд отказал в удовлетворении жалобы. Апелляционный суд с таким выводом согласился.

Частный исполнитель действовал в пределах предоставленных ему полномочий, нарушений Закона Украины "Об исполнительном производстве" не допустил.

То обстоятельство, что частный исполнитель осуществил описание и арест имущества, квартиры без проникновения в нее, по мнению коллегии судей не является основанием для отмены постановления, поскольку частный исполнитель осуществил описание и арест имущества без вхождения в квартиру не из собственного халатности, а в результате недобросовестного поведения должника, который в данном случае действовал недобросовестно, не получая присланных в его адрес документов исполнительного производства и длительное время фактически уклоняясь от выполнения решения суда, вследствие чего описание квартиры было проведено без осмотра объекта. Должница была осведомлена со своими долговыми обязательствами, приговоренными по решению суда, и о наличии исполнительного производства, что потребовало от нее добросовестного процессуального поведения, как интересоваться в разумные сроки ходом исполнительного производства и получать корреспонденцию, поступающую на ее адрес.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ненадлежащее описание квартиры приведет к ее неправильной оценке при реализации этого имущества на торгах, также не принимаются коллегией судей во внимание, поскольку при оценке квартиры, которая будет выставляться на торги, стороны исполнительного производства будут иметь возможность предоставить доступ к квартире лицу, которое будет осуществлять оценку имущества, с целью ее правильной оценки.

Коллегия судей соглашается также с выводом суда первой инстанции относительно отсутствия понятых при осуществлении описания квартиры.

Обязательное присутствие понятых предусмотрено частью третьей статьи 53 Закона только в случае принудительного вхождения представителя исполнительной службы в помещение, в данном случае вхождения не произошло, при описании помещения по технической документации присутствие понятых не является обязательным.

Отметим, что постановление апелляционного суда может быть обжаловано в кассации.

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