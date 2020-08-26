В центр Минска в среду, 26 августа, стянулись недовольные результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Сторонники оппозиции собрались на площади Независимости, где некоторых из них заблокировал ОМОН.

Об этом сообщает портал tut.by.

Как пишет портал, часть участников акции протеста милиция разогнала, а еще часть людей оказалась заблокированной в костеле святого Симеона и святой Елены, также известном как Красный костел.

По информации очевидцев, ОМОН заблокировал в здании католической церкви около сотни человек и никого не выпускает. Среди сидящих внутри оказались и журналисты.

Кроме того, часть протестующих на площади тоже были взяты в кольцо ОМОНом.

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