В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего без света остались две улицы.

Об этом сообщает пресс-служба оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

Так, без электроэнергии остались дома по ул.Паньковская 17, 19, Саксаганского 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.

"Для этих домов мы сейчас подсоединяем дизельгенераторы и одновременно восстанавливаем постоянную схему питания", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, что холдинг Ахметова "ДТЭК" находится на грани дефолта - рейтинговое агентство.

Также мы писали, что по данным коммунальщиков, 80% теплосетей Киева давно отработали свой срок.

Большинство труб, где обычно происходят аварии, проложены еще в 1987 году. Из замена требует времени и ресурсов.