После аварийного отключения оборудования в центре Киева остались без света две улицы
В центре Киева произошло аварийное отключение оборудования, в результате чего без света остались две улицы.
Об этом сообщает пресс-служба оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".
Так, без электроэнергии остались дома по ул.Паньковская 17, 19, Саксаганского 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.
"Для этих домов мы сейчас подсоединяем дизельгенераторы и одновременно восстанавливаем постоянную схему питания", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" рассказывала, что холдинг Ахметова "ДТЭК" находится на грани дефолта - рейтинговое агентство.
Также мы писали, что по данным коммунальщиков, 80% теплосетей Киева давно отработали свой срок.
Большинство труб, где обычно происходят аварии, проложены еще в 1987 году. Из замена требует времени и ресурсов.