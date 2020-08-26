Одесская киностудия при поддержке Государственного агентства по вопросам кино снимает фильм о нацистской оккупации Мариуполя времен Второй мировой.

Рабочее название - "Теперь я турок, а не казак". Жанр ленты в анонсе определен как "историческая трагикомедия".

События в картине подаются от лица маленького мальчика Женьки. В фильме затрагиваются темы отношений между разными национальностями, коллаборационизма местного населения, расстрела евреев.

Название "Теперь я турок, а не казак" - это слова из оперы "Запорожец за Дунаем", так как один из главных героев - еврей Евсей - поэт арию Карася на сцене Дома культуры коксохимиков в Мариуполе.

Съемки фильма проходят в Одессе и Одесской области.

Проект стал победителем 11-го конкурсного отбора Госкино Украины, во время которого Одесская киностудия стала лидером.

Сценарий к трагикомедии о коллаборационизме и расстрелах евреев написал Евгений Митько, режиссером-постановщиком выступил Виллен Новак.

Кадры со съемочной площадки

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