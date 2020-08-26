В британском списке самых долговечных автомобилей оказались сразу две советские машины: "Нива" и ВАЗ-2105.

Рейтинг составило одно из старейших британских изданий об автомобилях "Autocar".

Как пишет издание, "Нива" была разработана, чтобы удовлетворить спрос на прочный, серьезный внедорожник, способный преодолевать сибирские просторы. Внедорожник выпускается уже 43 года и является наиболее экспортируемой моделью ВАЗ. Также отмечается, что машина настолько прочная, что использовалась десять лет в качестве транспортного средства для российской базы в Антарктике.

Кроме того, пишет "Autocar", ВАЗ-2105 остается одним из самых продаваемых автомобилей среди разработок компании. Эта модель экспортировалась в Канаду и Британию, где продавалась под названием "Riva". Предприятие выпустило 14 миллионов таких авто. Как отмечают эксперты, если прибавить к этому все произведенные Fiat 124, то получится 20 миллионов экземпляров.

Напомним, недавно ЗАЗ договорился о сотрудничестве с российским "АвтоВАЗом". В Запорожье начнут собирать машины Lada.

Также мы писали, что российская Lada покинула европейский рынок автомобилей.