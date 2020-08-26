Согласно свежему опросу CNBC и Change Research, рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа за последние две недели повысился в шести ключевых, так называемых колеблющихся штатах. Однако кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден по-прежнему лидирует в них.

Результаты нового предвыборного опроса опубликованы на сайте CNBC.

Байден опережает нынешнего главу Белого дома в целом на три процентных пункта в совокупности в шести штатах: Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Из всех этих штатов наибольший отрыв у Байдена от Трампа (в шесть процентных пунктов) в Мичигане, наименьшей (в один процентный пункт) - в Северной Каролине.

К слову, бывший президент США Барак Обама - единственный демократ, который победил в Северной Каролине за последние годы.

Колеблющимися в США называют штаты, где избиратели голосуют то за кандидатов-республиканцев, то за демократов. Считается, что на выборах результаты в этих штатах играют особо важную роль.

Ранее в этом году в этих штатах отрыв демократа от республиканца был более существенным. Так, в августе общее совокупное преимущество Байдена перед Трампом оценивалось в шесть процентных пунктов, а теперь уменьшилось до трех.

Опрос проводился 21-23 августа. В нем приняли участие почти 5 тысяч человек.

Ранее "Страна" приводила шутку Трампа о том, что он готов быть президентом целых 12 лет, а не всего четыре года.

Мы также сообщали, что 24 августа республиканцы официально выдвинули Трампа на второй президентский срок.