Убийца одного из участников культовой группы "The Beatles" Джона Леннона, в 11-й раз получил отказ в досрочном освобождении.

Об этом сообщил сайт "TMZ".

Как отмечается, новое заявление 65-летний Марк Чепмен может подать в 2022 году. В прошлый раз он просил об освобождении в 2018 году, однако ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет "несовместим с благополучием и безопасностью общества".

Тогда преступник рассказывал, что специально использовал экспансивные пули, чтобы наверняка убить Леннона. Чепмен подчеркнул, что с каждым годом испытывает все больше стыда из-за совершенного преступления. Он добавил, что пытался отговорить себя от убийства, однако "был уже слишком погружен в это".

Напомним, 8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными.

Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

Чепмен отбывал наказание в тюрьме строгого режима "Аттика" в городе Буффало (штат Нью-Йорк). В 2012 году стало известно, что его перевели в другую тюрьму строгого режима - Wende, расположенную в округе Эри (Нью-Йорк).

Раз в два года, начиная с двухтысячного, в августе Чепмен подаёт очередное прошение; всего было подано 10 прошений о помиловании, каждое из которых было отклонено.

Как сообщалось, сэр Пол Маккартни признался в сложных отношениях с Джоном Ленноном и пожаловался, что тот похвалил всего одну его песню