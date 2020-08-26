В Офисе президента Украины объяснили, почему Владимир Зеленский на 52 минуты опоздал на футбольный поединок Кубка Украины между командами "Кривбасс" и "Черкащина" в Кривом Роге, где его ждали много людей. Причиной стал срочный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом пресс-служба Офиса написала в Фейсбук.

"Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс", - отметили в Офисе.

Пресс-служба президента рассказала, что Зеленский и Помпео обсудили широкий круг вопросов, важных как с точки зрения межгосударственных отношений, так и с точки зрения развития ситуации в нашей части Европы. Также Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости.

"Кстати, напомним, что изменения в рабочем графике глав государств из-за срочных переговоров довольно распространенная практика, с пониманием воспринимается любым демократическим обществом", - написали у Зеленского.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем еще говорили Зеленский и Помпео.

Мы также писали, что во время визита в Днепр президент пообедал в местном "Макдональдсе".