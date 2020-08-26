Сегодня стало известно, что суд арестовал имущество "Кузни на Рыбальском" - судостроительного предприятия, по которому расследуется уголовное дело против Петра Порошенко. Новость об этом сообщил юрист Андрей Портнов, по заявлению которого ГБР начало расследовать уголовное дело.
В распоряжении "Страны" оказался полный список объектов, которые попали под арест. Мы публикуем его в этом материале.
Дело "Кузницы на Рыбальском" (название до декоммунизации - "Ленинская кузница") - одно из расследуемых в отношении Порошенко. Андрей Портнов заявляет, что Петр Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры. 8 июля ГБР закрыла это дело. Однако 11 августа Печерский суд Киева обязал Госбюро возобновить расследование.
И сейчас суд по ходатайству прокуратуры арестовал активы предприятия. Речь идет о зданиях, сооружениях и корпоративных правах двух компаний - непосредственно "Кузни на Рыбальском" и ООО "Буд-Реновация".
Итак, недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском":
- Пожарное депо на 2-й автомашине общей площадью 1174,2 кв.м, которое находится по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26.
- Тир на Рыбальском полуострове общей площадью 239,8 кв.м, который находится по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26.
- Павильон "Парус" общей площадью 64,3 кв.м, который находится по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26.
- Нежилой дом - поликлиника, площадью 3694,7 кв.м, по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26.
- Общежитие площадью 1625,4 кв.м, по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26/6.
- Общежитие площадью 3150,4 кв.м, по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26/9.
- Общежитие площадью 1349,6 кв.м, по адресу г. Киев, ул. Хорива д.33/35.
- Общежитие площадью 2110,2 кв.м, по адресу г. Киев, ул. Щекавицкая д.45.
- Общежитие площадью 4719,6 кв.м, по адресу г. Киев, ул. Сурикова д.5.
- Общежитие площадью 1724,6 кв.м, по адресу г. Киев, ул. Старовокзальная д.14/16.
- Корпоративные права на часть в размере 94,034697% от уставного капитала завода "Кузня на Рыбальском".
Недвижимое имущество ООО "Буд-Реновация":
- Комплекс производственных зданий и сооружений №3 площадью 115882,6 кв.м, которые находятся по адресу г.Киев, ул.Электриков д.26 и состоит из таких частей:
- склад накопитель площадью 857 кв.м,
- склад универсальный металлический площадью 1169 кв.м,
- склад цеха №29 площадью 1694,8 кв.м,
- бытовые помещения и контора нового склада корпуса №15, складской блок, канаты психологической разгрузки водителей площадью 8827,2 кв.м,
- цех №25 корпус 20, участок обволакивания валов площадью 19540,к кв.м,
- корпус №9 блок цехов площадью 6244,3 кв.м,
- столовая на 530 мест площадью 4713,1 кв.м,
- склад клмплектации площадью 2198,8 кв.м,
- корпус 18 цех №18 площадью 217 кв.м,
- цех №26 площадью 1014,8 кв.м,
- сборочно-сваривательный корпус 3, трансформаторная подстанция ТП-1049, производственная пристройка, цех №10 корпуса 5, бытовые помещения цеха №10, эллинг цеха №10, кладовая и мастерская общей площадью 33020,8 кв.м,
- цех №14 корпус 35 площадью 183,8 кв.м,
- участок малярное-изоляционных работ в корпусе 12, цех №27 корпус 12, площадью 5557,3 кв.м,
- цех №26 заготовительный корпус 4 площадью 9229 кв.м,
- здание информационно-вычислительного центра корпус 43 площадью 879,1 кв.м,
- корпус 42 строительный участок площадью 12776,6 кв.м,
- мастерские (гараж) площадью 580,3 кв.м,
- арочный склад площадью 489,9 кв.м,
- канализационная насосная станция площадью 255,9 кв.м,
- дом культуры площадью 3669,8 кв.м,
- цех №10 корпус 54 (ТП-16) площадью 122,5 кв.м,
- цех №10 корпус 54 (ТП-17) площадью 122,5 кв.м,
- цех №14 корпус 33 (котельная) площадью 420,3 кв.м,
- цех №14 насосный канализационный объект 12д площадью 49,3 кв.м,
- цех №14 кислородная газифицированная станция площадью 168,4 кв.м,
- энергоблок корпус 42 площадью 403,3 кв.м,
- станция насосная №1 площадью 28,4 кв.м,
- цех №14 корпус 33 насосная станция второго подъема площадью 148,4 кв.м,
- подстанция фидерная трансформаторная 122,5 кв.м,
- комплекс очистительных сооружений сливной канализации площадью 35,6 кв.м,
- насосная станция сливной канализации площадью 41,2 кв.м,
- корпус 25 (АГВ) площадью 577,8 кв.м.
- здание магазина завода "ЛК" площадью 185,2 кв.м,
2. Комплекс производственных зданий и сооружений №2 общей площадью 39075,8 кв.м, который находится по адресу г.Киев, ул. Электриков д.26 и состоит из такхи частей:
- цех №17 корпус 17, корпус №22, цех 28 площадью 27221,9 кв.м,
- цех №9 механико-складской корпус 27, малярное отделение корпус 27 площадью 9321,1 кв.м,
- цех №6 корпус 13 площадью 2542,8 кв.м,
3. Комплекс производственных зданий и сооружений №1 общей площадью 23690,8 кв.м, который находится по адресу г.Киев, ул. Электриков д.26.