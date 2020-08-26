Сегодня стало известно, что суд арестовал имущество "Кузни на Рыбальском" - судостроительного предприятия, по которому расследуется уголовное дело против Петра Порошенко. Новость об этом сообщил юрист Андрей Портнов, по заявлению которого ГБР начало расследовать уголовное дело.

В распоряжении "Страны" оказался полный список объектов, которые попали под арест. Мы публикуем его в этом материале.

Дело "Кузницы на Рыбальском" (название до декоммунизации - "Ленинская кузница") - одно из расследуемых в отношении Порошенко. Андрей Портнов заявляет, что Петр Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры. 8 июля ГБР закрыла это дело. Однако 11 августа Печерский суд Киева обязал Госбюро возобновить расследование.

И сейчас суд по ходатайству прокуратуры арестовал активы предприятия. Речь идет о зданиях, сооружениях и корпоративных правах двух компаний - непосредственно "Кузни на Рыбальском" и ООО "Буд-Реновация".

Итак, недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском":

Пожарное депо на 2-й автомашине общей площадью 1174,2 кв.м, которое находится по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26. Тир на Рыбальском полуострове общей площадью 239,8 кв.м, который находится по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26. Павильон "Парус" общей площадью 64,3 кв.м, который находится по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26. Нежилой дом - поликлиника, площадью 3694,7 кв.м, по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26. Общежитие площадью 1625,4 кв.м, по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26/6. Общежитие площадью 3150,4 кв.м, по адресу г.Киев, ул. Электриков, д.26/9. Общежитие площадью 1349,6 кв.м, по адресу г. Киев, ул. Хорива д.33/35. Общежитие площадью 2110,2 кв.м, по адресу г. Киев, ул. Щекавицкая д.45. Общежитие площадью 4719,6 кв.м, по адресу г. Киев, ул. Сурикова д.5. Общежитие площадью 1724,6 кв.м, по адресу г. Киев, ул. Старовокзальная д.14/16. Корпоративные права на часть в размере 94,034697% от уставного капитала завода "Кузня на Рыбальском".

Недвижимое имущество ООО "Буд-Реновация":

Комплекс производственных зданий и сооружений №3 площадью 115882,6 кв.м, которые находятся по адресу г.Киев, ул.Электриков д.26 и состоит из таких частей:

склад накопитель площадью 857 кв.м,

склад универсальный металлический площадью 1169 кв.м,

склад цеха №29 площадью 1694,8 кв.м,

бытовые помещения и контора нового склада корпуса №15, складской блок, канаты психологической разгрузки водителей площадью 8827,2 кв.м,

цех №25 корпус 20, участок обволакивания валов площадью 19540,к кв.м,

корпус №9 блок цехов площадью 6244,3 кв.м,

столовая на 530 мест площадью 4713,1 кв.м,

склад клмплектации площадью 2198,8 кв.м,

корпус 18 цех №18 площадью 217 кв.м,

цех №26 площадью 1014,8 кв.м,

сборочно-сваривательный корпус 3, трансформаторная подстанция ТП-1049, производственная пристройка, цех №10 корпуса 5, бытовые помещения цеха №10, эллинг цеха №10, кладовая и мастерская общей площадью 33020,8 кв.м,

цех №14 корпус 35 площадью 183,8 кв.м,

участок малярное-изоляционных работ в корпусе 12, цех №27 корпус 12, площадью 5557,3 кв.м,

цех №26 заготовительный корпус 4 площадью 9229 кв.м,

здание информационно-вычислительного центра корпус 43 площадью 879,1 кв.м,

корпус 42 строительный участок площадью 12776,6 кв.м,

мастерские (гараж) площадью 580,3 кв.м,

арочный склад площадью 489,9 кв.м,

канализационная насосная станция площадью 255,9 кв.м,

дом культуры площадью 3669,8 кв.м,

цех №10 корпус 54 (ТП-16) площадью 122,5 кв.м,

цех №10 корпус 54 (ТП-17) площадью 122,5 кв.м,

цех №14 корпус 33 (котельная) площадью 420,3 кв.м,

цех №14 насосный канализационный объект 12д площадью 49,3 кв.м,

цех №14 кислородная газифицированная станция площадью 168,4 кв.м,

энергоблок корпус 42 площадью 403,3 кв.м,

станция насосная №1 площадью 28,4 кв.м,

цех №14 корпус 33 насосная станция второго подъема площадью 148,4 кв.м,

подстанция фидерная трансформаторная 122,5 кв.м,

комплекс очистительных сооружений сливной канализации площадью 35,6 кв.м,

насосная станция сливной канализации площадью 41,2 кв.м,

корпус 25 (АГВ) площадью 577,8 кв.м.

здание магазина завода "ЛК" площадью 185,2 кв.м,

2. Комплекс производственных зданий и сооружений №2 общей площадью 39075,8 кв.м, который находится по адресу г.Киев, ул. Электриков д.26 и состоит из такхи частей:

цех №17 корпус 17, корпус №22, цех 28 площадью 27221,9 кв.м,

цех №9 механико-складской корпус 27, малярное отделение корпус 27 площадью 9321,1 кв.м,

цех №6 корпус 13 площадью 2542,8 кв.м,

3. Комплекс производственных зданий и сооружений №1 общей площадью 23690,8 кв.м, который находится по адресу г.Киев, ул. Электриков д.26.