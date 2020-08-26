На столицу России обрушилась непогода. Сильный ливень прошел в некоторых районах Москвы и затопил улицы.

Видео последствий дождя из соцсетей опубликовало РИА Новости в Телеграме.

Так, сильный ливень со шквальным ветром начался после 14:00 в юго-восточных районах Москвы. в Текстильщиках ливнестоки не справлялись с потоками воды, было затруднено движения пешеходов на некоторых улицах.

Через некоторое время дождь усилился и в центре Москвы.

Напомним, вчера мощный ливень обрушился и на украинскую столицу. Во вторник в Киеве и пригороде из-за дождя затопило улицы и переходы из-за чего были остановлены маршрутки.

Также мы писали, как в июле мощный ливень затопил Бердянск. Тогда машины буквально плавали по улицам.