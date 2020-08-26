В Украине опять радикалы большой группой напали на людей неугодных им взглядов. Жертвами стали члены организации "Патриоты за жизнь".

В распоряжении "Страны" оказалось видео подготовки и нападения на троих мужчин из этой политсилы, которое произошло 25 августа в Киеве.

Эту видеозапись нашему изданию прокомментировал Илья Кива, депутат "Оппозиционной платформы - за жизнь" и лидер "Патриотов за жизнь".

"Увидел сегодня комментарий некоего разносчика пиццы Сергея Жорина, а ныне представителя Нацкорпуса, который рассказывал о противоправных действиях членов моей организации. Дело было 25 августа в Киеве, по улице Дружбы народов, 5, в гостинице "Дружба". Накануне мы проводили сборы организации "Патриоты за жизнь". Региональный руководитель Олег Ширяев со своими двумя помощниками остался на ночь в гостинице "Дружба". По всей видимости, за ними велось наблюдение, так как на следующий день по прибытию в гостиницу на него было совершено заранее подготовленное нападение людьми из ветеранского движения "Азова" и Нацкорпуса. Они это подтверждают", - сказал депутат.

По его словам, нападение было тщательно спланировано. В общем, это заметно из видео, на котором небольшая группа людей караулит соратников Кивы, при их приближении дает сигнал сообщникам, а те выбегают толпой из-за стоянки.

Нардеп утверждает, что националисты ставили цель похитить и впоследствии убить Ширяева.

"Для них он является "сакральной жертвой": раньше Ширяев был командиром "Восточного корпуса" в Харькове. А сегодня он руководитель целого направления в нашей организации, на нем огромная ответственность. Ранее руководители Нацкорпуса публично заявляли о физическом наказании и устранении Ширяева за дружбу со мной. А вчера они реализовали эти угрозы", - сказал Кива и добавил, что план радикалов, которые пытаются остаться безнаказанными, провалился.

"Ширяев не пострадал, а эта ситуация нас ещё больше сплотила. Для общества и власти это очередной сигнал о беспределе националистов, которые представляют угрозу для мирных граждан. Я обратился к генпрокурору и к президенту с требованием навести порядок и пресечь преступную деятельность этих банд, которые являются структурой для зарабатывания денег. Мы же будем защищать и отстаивать свои права законными методами", - заявил Кива.

Напомним, в июне в Харькове жестоко избили координатора "Партии Шария" Никиту Роженко.

В начале июля националисты напали на члена этой же партии уже в Виннице.