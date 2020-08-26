Президент Чехии Милош Земан во вторник, 25 августа, был госпитализирован в связи с травмой руки. Ему должны сделать операцию.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек, передает РИА Новости.

"Господин президент сегодня вечером был госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Господину президенту будет сделана операция на руке. Об опасности для жизни речи не идет, господин президент находится в контакте с семьей и своими сотрудниками", - написал Овчачек.



"Программа господина президента будет приспособлена к его состоянию", - добавил пресс-секретарь.

Также, по словам Овчачека, Земан словам руку из-за того, что неудачно встал с кресла после просмотра новостей.

"Господин президент вечером смотрел новости по телевизору, а по окончании, при попытке встать, не воспользовался своей тростью или помощью охраны, споткнулся и сломал правую руку", - сообщил Овчачек.

Он сообщил, что Земан помещен в Центральный военный госпиталь, где в последние годы следят за здоровьем президента, в 23:00 (00:00 по киевскому времени) началась операция. Более детально о характере полученной травмы и лечении пресс-секретарь не сообщил, добавив лишь, что опасности для жизни Земана нет.

В последний раз Земан проходил обследование в ЦВГ в начале февраля этого года. После медосмотра он вышел к журналистам и заявил, что "полностью здоров". Президенту 75 лет, он уже долгое время жалуется на болезни ног. Нынешняя травма могла быть вызвана падением.

Напомним, ранее мы писали, что белорусского певца Дмитрия Колдуна госпитализировали с признаками интоксикации.

Также сообщалось, что режиссера мультика "Приключения Незнайки" срочно госпитализировали в Москве.