Московский городской суд оставил без изменений решение Лефортовского суда, признавшего бывшего полковника МВД, 41-летнего Дмитрия Захарченко склонным к побегу.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Апелляционная инстанция этого ведомства оставила в силе вердикт Лефортовского суда, который ранее отказал Захарченко в признании незаконным решения администрации следственного изолятора "Лефортово" о постановке его на профилактический учет как склонного к побегу.

Защита и сам бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД оспаривали решение администрации СИЗО-2 ФСИН России, которая в 2019 году поставила его на профучет за склонность к побегу и нападениям на сотрудников правоохранительных органов. Согласно рапорту сотрудника "Лефортово", при выдаче вещей в камеру осужденный Захарченко находился в возбужденном эмоциональном состоянии и вел разговор сам с собой.

"Коля с Мишей еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети. Надеюсь, мне удастся выйти пораньше, чем они думают. Я им не забуду", - говорил бывший правоохранитель.

Как установили в "Лефортово", Коля и Миша - это имена оперативных сотрудников, которые работали в СИЗО с экс-полковником.

Свидетельство из рапорта Захарченко прокомментировал в суде, заявив, что он не сумасшедший, чтобы ходить по камере и рассуждать вслух. По его словам, он никогда не говорил о побеге или нападении на сотрудников. Но суд не принял его оправданий.

Отметка о склонности к побегу создает бывшему полковнику много проблем в колонии. Он не может устроиться на работу, потому что ему нужно каждый час отмечаться в администрации. При этом его проверяют чаще, чем других осужденных, и будят, в том числе по ночам.

Полковник полиции прославился в сентябре 2016 года, когда занимал должность, связанную с противодействию коррупции. Его самого обвинили в коррупции и злоупотреблении полномочиями, арестовали и уволили из органов внутренних дел.

В ходе расследования по делу Захарченко следователи нашли у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 парковочных мест в элитных районах Москвы, четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности, а также валюту на сумму 8,5 миллиардов рублей.

Ранее "Страна" рассказывала о видном украинском антикоррупционере Виталии Шабунине, тоже уличенном в коррупции.

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