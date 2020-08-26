Новый iPhone12 должен получить экран повышенной четкости, а также камеру с лидаром.

Об этом сообщил инсайдер Джон Проссер в своем видео на YouTube.

Как рассказал Проссер, в его распоряжении оказались слитые видео из отдела контроля качества на производстве iPhone. Как видно на ролике, флагман получит экран с частотой обновления 120 герц, которую Проссер считает одной из ключевых особенностей iPhone. Кроме того, блогер показал видео смартфона, у которого данная возможность отключена, из чего он сделал вывод, что функция может не оказаться в финальной версии девайса.

Также Проссер подтвердил слухи о том, что старшая модель серии — iPhone 12 Pro Max — будет оснащена лидаром, предназначенным для съемки фото и работы с AR-средой. Из-за нового элемента камера получила увеличенный на 10 процентов выступ. Кроме того, смартфон получит поддержку записи 4К-видео с частотой 120 и 240 кадров в секунду в замедленном режиме.

По словам автора, так как утечка появилась из отдела контроля качества, это значит, что специалисты Apple тщательно тестируют финальный прототип смартфонов перед запуском в производство. По его результатам топ-менеджеры компании могут принять решение отказаться от той или иной функции, если она работает ненадлежащим образом.

Напомним, ранее сообщалось, что новые iPhone выйдут не раньше октября, так как пандемия сорвала сроки выхода смартфона.

Также "Страна" писали, что названы цены на новый iPhone12. Она будет от 700 до 1400 долларов. Цена будет зависеть от модели и объема памяти.