Следователи ГБР завершили досудебное расследование дела о хищении дорогих запчастей самолетов МиГ-29, которые находились на балансе ВСУ. В причастности к преступлению подозревают двух военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Следствие ведется территориальным управлением Государственного бюро расследований во Львове. Обвинительные акты уже передали в суд.

По версии правоохранителей, два военных должностных лица сговорились с представителем предприятия, которое занимается поставками комплектующих по заказу "Укроборонпрома". Они похитили дорогие запчасти самолетов МиГ-29, которые находились на балансовом учете у Вооруженных Сил Украины, и продали их упомянутой фирме.

Похищенное имущество было изъято во время документирования преступной деятельности. Военнослужащие уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 410 (похищение военного имущества) Уголовного кодекса Украины, представитель коммерческой структуры - ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 410 (подстрекательство, похищение военного имущества) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам избраны меры пресечения.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила коммерсантов, которые хотели продать ВСУ негодные запчасти для танков.

Также мы писали, что СБУ разоблачила контрабандный канал поставок запчастей для военной техники СССР через западную границу.