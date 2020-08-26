В Кабинете министров Украины пояснили, на кого из иностранных граждан не будет распространяться закрытие границы до 28 сентября.

Решение было принято во время заседания правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Как заявил министр МВД Арсен Аваков, это ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Ограничения вводятся с 0:00 29 августа.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов уточнил, что ограничения на въезд не будут распространяться на лиц, которые:

следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

учатся в учебных заведениях Украины;

проходят военную службу на территории Украины;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или которые прибывают по приглашению Министерства иностранных дел Украины;

являются водителями или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, ранее Кабмин решил закрыть в Украине ночные клубы и другие развлекательные заведения.

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