В начале октября авиакомпании Windrose Airlines планирует возобновить прямые рейсы из Киева в хорватский Загреб.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кырылыч.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 04.10.Windrose Airlines дважды в неделю будет соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб", - написал он.

Напомним, в последнее время в Хорватии регистрируют рост числа больных коронавирусом из-за иностранных туристов.

Также мы писали о том, что Польша может закрыть авиасообщение с Украиной с 1 сентября.

Между тем, иностранцы не смогут попасть в Украину с 29 августа по 28 сентября. Такое решение 26 августа принял Кабмин.