Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки на Днепропетровщину посетил матч предварительного раунда Кубка Украины между командами "Кривбасс" и "Черкащина". Встреча проходит в Кривом Роге на стадионе "Шахта Октябрьская".

Глава государства получил право сделать первый удар по мячу.

Начало поединка задержалось на 52 минут из-за опоздания Зеленского и сопровождающих лиц. Вместе с президентом на стадион прибыли президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и председатель попечительского совета "Кривбасса" Юрий Корявченков (более известный как Юзик). В итоге матч начался не в 17:00, как было запланировано, а почти в 18:00.

Своим ударом по мячу Зеленский открыл новый футбольный сезон в Украине.

"Кривбасс" был лишен профессионального статуса в 2013 году, а прошлый сезон провел в любительском чемпионате Днепропетровской области. В июне Зеленский заявил о желании возродить клуб, поручив эту миссию коллеге по студии "Квартал 95" Корявченкову.

Чуть менее недели назад в Кривом Роге торжественно презентовали возрожденный "Кривбасс".