Один из арестантов Киевского СИЗО, чтобы сорвать заседание по продлению ему меры пресечения, позвонил в полицию и заявил о минировании суда. Мужчину разоблачили.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

Инцидент произошел еще 21 августа: 28-летний заключенный был в Шевченковском райсуде, там ему должны были продлить меру пресечения в виде содержания под стражей. Чтобы этого не произошло, он позвонил "102" и ообщил о минировании здания суда.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, в Николаеве пассажир опоздал на поезд и решил его "заминировать", эвакуировали 700 человек.

Также мы писали, что в Киеве в День Независимости "заминировали" станцию метро, аэропорт, два моста и сеть магазинов.