В среду, 26 августа, заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл в Киев. А уже 27 августа он отправится в Вену для встречи с представителями ОБСЕ.

О визите Стивена Бигана в Twitter сообщило Посольство США в Украине.

"Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Отметим, что 25-26 августа замгоссекретаря США посетил Москву.

Напомним, 24 августа Биган был в Вильнюсе. Там Светлана Тихановская обсудила с ним кризис в Беларуси и планы оппозиции республики.

Также мы писали о том, что в конце августа первый замгоссекретаря США Биган совершает визиты в Москву, Киев и Вильнюс. А 27 августа в Вене он планирует провести с представителями ОБСЕ переговоры по темам региональной безопасности и прав человека.