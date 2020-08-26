Британские ученые из отделения первичной медицинской помощи Оксфордского университета в Наффилде заявили, что рекомендация соблюдать дистанцию в 1-2 метра, чтобы не заразиться коронавирусом, устарела. Она основана на исследовании, опубликованном в 1897 году и подтвержденном в 1940-х.

Об этом сообщает издание Independent.

Авторы современной концепции безопасного дистанцирования считают, что при определении безопасного расстояния надо учитывать разные условия.

"На распространение вирусных частиц влияет множество факторов, в том числе поток воздуха. Данные свидетельствуют о том, что Sars-CoV-2 может преодолевать расстояние более двух метров во время кашля и крика", - говорят ученые.

По их мнению, при разработке рекомендаций нужно опираться на тип деятельности, условия (закрытые помещения или места на открытом воздухе), уровень вентиляции и ношение масок. Также следует учитывать продолжительность контактов, восприимчивость человека к инфекции и вирусную нагрузку передатчика. Исходя из всех этих данных надо выстраивать комплексный подход к сдерживанию пандемии. Более гибкие инструкции позволят вернуться к привычной жизни и наладить экономику стран, уверены английские специалисты.

Ранее "Страна" приводила результаты исследования, согласно которому при чихании заразные частицы распространяются на 7-8 метров.

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