Деснянский районный суд Киева признал виновным в совершении домашнего насилия 44-летнего мужчину и приговорил его к шести месяцам ареста.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевская местная прокуратура № 3 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 44-летнего мужчины, который систематически совершал психологическое насилие в семье (ст. 126-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, мужчина систематически оскорблял нецензурными высказываниями собственную мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к админответственности.

В прокуратуре пояснили, что наложенные ранее на мужчину административные санкции не повлияли на него и не изменили его поведение. По результатам рассмотрения обвинительного акта суд поддержал сторону обвинения и приговорил мужчину к реальному сроку.

Так, согласно результатам рассмотрения обвинительного акта Деснянским районным судом Киева мужчина признан виновным в совершении домашнего насилия и приговорен к шести месяцам ареста.

Досудебное расследование осуществлялось Деснянским УП ГУНП в столице под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Ранее мы писали о том, как мужчина избил 64-летнего отца. Он нанес ему многочисленные удары в грудную клетку, живот и по ногам. В результате пенсионер получил перелом костей левой голени со смещением.

Также сообщали, что в Украине хотят увеличить штрафы за домашнее насилие до 68 000 грн вместо 170 грн, существующих на сегодняшний день.