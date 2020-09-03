Наступает 3 сентября. В этот день который год подряд пользователи соцсетей рассылают друг другу мемы по мотивам песни Михаила Шуфутинского.

Сам музыкант с юмором воспринимает троллинг про переворачивание календаря и костры рябин. Он говорит, что рад быть исполнителем любимой миллионами людей композиции, а многочисленные приколы называет хорошей рекламой.

"Страна" рассказывает историю мема про 3 сентября, публикует эти прикольные картинки, саму песню и рассказывает о жизни музыканта.

История мема про 3 сентября и костры рябин

В Интернете до сих пор не утихают споры, кому принадлежит авторство мема про 3 сентября. Но ключевая версия такая. В 2011 году паблик ВКонтакте МДК опубликовал фото певца Рика Росса с цитатой из песни Михаила Шуфутинского.

Обращает на себя внимание, что американский рэпер отдаленно внешне похож на российского исполнителя, в частности, по разрезу глаз.

Картинка пользователям Интернета понравилась, и с тех пор они стали придумывать свои мемы. Например, вот такие:

О песне "Третье сентября" и жизни Шуфутинского

Композиция "Третье сентября" была написана в 1994 году. Композитором выступил Игорь Крутой, автор стихов - Игорь Николаев. В песне повествуется о двух людях, союз которых распался именно третьего сентября; эта история сопровождается описанием осенней природы.

Послушать песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября":

72-летний Шуфутинский рад тому, что к его песне пришла всенародная слава. И с удовольствием принимает участие в перфомансах, связанных с ней.

Например, летом 2020 года российский ведущий Иван Ургант закрывал очередной сезон своей передачи "Вечерний Ургант". Чтобы рассказать поклонникам, когда шоу снова вернется на экраны, он снял практически музыкальный клип, в который пригласил и Шуфутинского. Тот пел сидя на троне с тростью и с огромной собакой.

Михаил Шуфутинский - уроженец Москвы. Но дома у артиста два - в Штатах и Подмосковье. В США первый раз артист эмигрировал в 1981 году. Через десять лет вернулся, активно гастролировал. Во второй раз - в 2015 году, после смерти супруги.

Семья у артиста интернациональная. Старший сын Дэвид живет в российской столице, а младший Антон - в Филадельфии. Он - американский гражданин, служил в вооруженных силах США и плохо говорит по-русски.

Первый канал выпустил большой сюжет о творчестве и семье Шуфутинского в рамках передачи Максима Галкина "Сегодня вечером":

В 2017 году Михаила Шуфутинского занесли на "Миротворец". Комментируя это, певец сказал, что "не парится" и продолжит ездить в Крым, как и в другие города и страны, где его ждут и рады видеть.

До событий в Крыму и на Донбассе певец активно гастролировал и по Украине. А одна из его песен - "Крещатик" - до сих пор любима многими поклонниками.