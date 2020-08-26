Граждане Беларуси Кирилл Галанов и Влад Соколовский, которых посадили на десять суток за включение песни Виктора Цоя "Перемен" на провластном митинге в Минске, уехали в Литву.

Об этом в среду сообщило издание Tut.by.

"Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа, сразу после происшествия. Когда нас выпустили из ЦИП (Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске — Ред.), посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью", - прокомментировал Соколовский решение бежать из страны.

Сообщается, что в Литву диджеи приехали 22 августа. До этого Соколовского доставили в центральный аппарат МВД Беларуси, где "с ним побеседовали, и он убыл".

Напомним, 7 августа суд назначил Галанову и Соколовскому по десять суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства. При этом Галанов пробыл в одиночной камере три дня, Соколовский провел в карцере половину срока. Отметим, диджеи стали известны после того, как 6 августа включили песню "Перемен" на минском концерте в честь Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования. После этого несколько тысяч человек, находившихся на акции, отреагировали аплодисментами и криками "Перемен!".

Как сообщалось, в Беларуси освободили всех задержанных в ходе протестов россиян.