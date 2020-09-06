Ученые из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника во время экспедиции 20 августа собрали под гнездом орлана-белохвоста на окраине села Старые Шепеличи остатки обедов птиц. По ним исследователи определили, чем взрослые особи кормили свое потомство.

Фото находок опубликованы в Фейсбук заповедника.

В этом году пара орланов, поселившаяся у села, вывела всего одного птенца. Но судя по грудам костей, чтобы его вырастить, пернатые хищники извели массу живности - всех, кого смогли поймать или где-то подобрать.

Меню орлана-белохвоста оказалось удивительно разнообразным. Из останков рыбы - в основном, щука. Также были найдены трубчатые кости других птиц, в том числе минимум четырех черных аистов. Причем один из них явно молодой: возможно, хищник забрал из гнезда большого птенца. Из других пернатых жертв ученые определили змееяда, тетерева, крякву.

Маленькому орлану перепадали и крупные млекопитающие: у гнезда нашлись три черепа бобра, нога косули, ребра и другие фрагменты оленя.

Находка позволила изучить пищевое поведение птицы.

В основном биологи наблюдают орлана в небе или на ветках деревьев. Теперь же они убедились, что у него разнообразный рацион. И это одна из причин, почему эта крупная птица селится на территории заповедника. Именно большое количество объектов питания позволяет ей здесь существовать и размножаться.

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